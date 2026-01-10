Village de chalets Levada 2

Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manquer l'enfance rurale.



Le village est situé dans le quartier Vsevolozhsky, à 30 km de la CAO. Vous pouvez y arriver par l'autoroute de Sortavala ou l'autoroute de Leningrad. À distance de marche du village de Matoksa, il y a un arrêt, auquel les bus vont régulièrement du métro de Saint-Pétersbourg. Il y a aussi plusieurs centres de loisirs, temples, le Musée des jouets soviétiques et une ferme de fromage unique.



Dans le village de Leskolovo, qui est situé à dix minutes en voiture, il y a un ensemble d'infrastructures utiles. Il s'agit d'une variété de magasins, de petits centres commerciaux, de cafés, de jardins d'enfants et d'écoles, de pharmacies et de cliniques ambulatoires, d'un centre de service automobile, d'une pépinière de jardin et même d'un parc de skate. À "MEGA Parnasus", ainsi qu'à la route périphérique, 30 km.



Les amateurs de loisirs nautiques apprécieront la proximité des lacs Nurzynjärvi et Valkijärvi. En outre, des possibilités de loisirs familiaux actifs sont offertes par les stations de vacances, le parc Okhta et le slope nord, l'écopark, le centre touristique, le lac Emeraude, les pistes de ski sur la base de, le centre d'entraînement et le centre d'entraînement. C'est dur de rester à la maison avec cet environnement !



Votre liberté est illimitée dans le choix des technologies de construction et des solutions paysagères, les parcelles ont un relief plat et une forme rectangulaire. Pour chaque lot dans le village, l'électricité d'une capacité de 15 kW sera allouée, une route avec revêtement asphalté sera posée, un système de drainage sera réalisé.



Conditions d'achat:

→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels

→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! sans intérêts pour les 9 premiers mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;

Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine

→ Avantages supplémentaires pour les acheteurs des régions



Avez-vous besoin d'une zone plus petite ou plus grande? Appelez-nous maintenant et nous le prendrons pour vous sur nos sites!

5 zones de développement à Saint-Pétersbourg et LO

→ Zones entourées de forêts et de lacs

→ Achat directement auprès du propriétaire du site



Arrêtez de rêver - déplacez le pays maintenant! Votre maison de rêve est très proche! Appelez-moi !

Chapitre 103. Numéro cadastrale 1: 47:07:0120001:3384