Village de chalets Negorod Toksovo

Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs.





L'AUTOR'S BACK, qui est devenu une norme



Le projet a été parmi les meilleurs selon les prix "Village de l'année" et "Architecton", sa disposition a pu être vue dans les salles de la salle d'exposition centrale "Manège". Clinker brique, maçonnerie flamande, vitrage de corniche et vitraux à deux niveaux créent une écriture architecturale reconnaissable. Ce ne sont pas seulement des maisons - ce sont les œuvres de l'auteur, derrière lequel se trouve la reconnaissance de la communauté professionnelle et le goût de ceux qui savent choisir.



L'endroit où se trouve le regard



Negorod Toksovo est conçu selon les principes de l'architecture organique. Les lignes de rue lisses suivent le relief, créant un espace expressif - vif plutôt que tranché dans une règle. Les façades forment l'avant des rues, et les réseaux d'ingénierie sont cachés sous terre, de sorte que rien ne dérange le silence visuel et l'intégrité de l'environnement. Donc un endroit est né où l'œil repose et tout semble naturel. Ici, chaque élément est subordonné à une seule idée – l'architecture ne domine pas la nature, mais devient sa continuation.



Pour les enfants, les exacts. Pour toi, repos tranquille.



Ici, chaque promenade se transforme en aventure : sentiers forestiers, espaces de jeux et lieux de découverte. Pour les enfants - un environnement naturel de croissance, pour les parents - la confiance que le temps passe avec le bénéfice et la joie.



Territoire des routes lumineuses



20 minutes de la Ring Road et MEGA Parnasus sur l'autoroute Novopriozerskoe, à moins d'une heure des quartiers nord de la ville. A proximité de la station de Okhta Park, le complexe de Slope Nord, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. A Toksovo - magasins, restaurants, clubs de sports et d'enfants, écoles et jardins d'enfants.





Acheter est plus facile qu'il ne semble



100% paiement et hypothèque à partir de 6%

→ Installation sans intérêt du propriétaire

→ Une transaction rentable avec un rachat rapide de votre propriété

→ Avantages supplémentaires pour les acheteurs des régions



Garantie:



→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents

→ Le projet est mis en œuvre par FACT.

→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site



