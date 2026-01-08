  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Portugal
depuis
$955,227
Surface 142 m²
1 objet immobilier 1
Complexe résidentiel dans le quartier calme de Alto da Terrugem (PAÇO DE ARCOS), Sintra. Appartements spacieux avec finitions modernes: salon lumineux avec accès à une grande terrasse, cuisine entièrement équipée, trois chambres avec placards intégrés, et deux salles de bains. Les caractéris…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
142.0
951,553
Association
BitProperty
Résidence The Hill of Oeiras
Barcarena, Portugal
depuis
$279,935
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 88–161 m²
6 objets immobiliers 6
Le premier bâtiment sur 4, il ne reste que 6 appartements sur 15. La construction est prévue pour décembre 2025
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
88.0 – 105.0
408,642 – 443,669
Apartment 3 chambres
160.0 – 161.0
595,450 – 642,152
Développeur
Amber PD
