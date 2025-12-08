  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Porto
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Maia
1
Aguas Santas
1
Complexe résidentiel Ferreira Cardoso
Complexe résidentiel Ferreira Cardoso
Porto, Portugal
depuis
$228,296
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Surface 47–383 m²
1 objet immobilier 1
This modern complex with magnificent finishes, combines simple and modern features. It is undergoing a deep renovation and is located near the historic center of Porto, which is a UNESCO World Heritage Site. This apartment complex offers all the comforts and conveniences needed to live in t…
Complexe résidentiel Loja Bijou
Complexe résidentiel Loja Bijou
Porto, Portugal
depuis
$247,671
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 6
Surface 69–290 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel dans un bâtiment historique qui est l'un des plus intéressants de la ville de Porto. Le complexe se compose de trois bâtiments de différents types (A / B / C), combinaison d'un grand exemple d'architecture de style moderne et d'architecture de palais du début du 20e sièc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
156.0 – 220.0
908,798 – 1,19M
Apartment 4 chambres
290.0
1,52M
Boutique
69.0
361,189
Complexe résidentiel Terra
Complexe résidentiel Terra
Aguas Santas, Portugal
depuis
$357,217
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Inspired by an active lifestyle that combines nature and sophistication, where residents can enjoy the outdoors, with a family atmosphere that provides well-being for the entire family. Surrounding green areas extend to the interior of the condominium. A garden of over 1000m² is the heart…
