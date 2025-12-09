  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Aguas Santas
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Lisbonne
6
Porto
2
Cascais
2
Oeiras
2
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Terra
Complexe résidentiel Terra
Complexe résidentiel Terra
Complexe résidentiel Terra
Complexe résidentiel Terra
Afficher tout Complexe résidentiel Terra
Complexe résidentiel Terra
Aguas Santas, Portugal
depuis
$357,217
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Inspired by an active lifestyle that combines nature and sophistication, where residents can enjoy the outdoors, with a family atmosphere that provides well-being for the entire family. Surrounding green areas extend to the interior of the condominium. A garden of over 1000m² is the heart…
Agence
AMBER STAR REAL ESTATE
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller