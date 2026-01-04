  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Afficher tout Complexe résidentiel House T3
Complexe résidentiel House T3
Sintra, Portugal
depuis
$1,17M
Surface 288 m²
1 objet immobilier 1
Maison spacieuse et élégante avec 3 chambres en suite dans une copropriété privée à Albarraque. Il comprend un grand salon avec cheminée, une cuisine élégante, un jardin privé et un sous-sol avec buanderie et parking pour 2 à 3 voitures. Finitions haut de gamme, climatisation et excellente l…
Association
BitProperty
Afficher tout Complexe résidentiel Beloura
Complexe résidentiel Beloura
Sintra, Portugal
depuis
$1,30M
Surface 166 m²
1 objet immobilier 1
Complexe résidentiel situé dans le quartier prestigieux et paisible de Beloura, Sintra. Ces trois chambres modernes, construites en 2021, offrent un mélange parfait de fonctionnalité et de confort quotidien. Chaque unité dispose de 6 salles de bains/WC, une disposition spacieuse, et deux pla…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
166.0
1,29M
Association
BitProperty
