Complexe résidentiel House T3 deluxe
Complexe résidentiel House T3 deluxe
Complexe résidentiel House T3 deluxe
Complexe résidentiel House T3 deluxe
Complexe résidentiel House T3 deluxe
Complexe résidentiel House T3 deluxe
Cascais, Portugal
depuis
$1,52M
Surface 169 m²
1 objet immobilier
Elégante maison de 3 chambres dans l'un des quartiers les plus paisibles d'Estoril, à quelques minutes de la plage de Tamariz et du front de mer de Cascais. Réparti sur deux étages, il dispose de 3 suites, d'un salon spacieux avec des plafonds à double hauteur et d'une orientation vers le su…
Laisser une demande
Voir les contacts
Complexe résidentiel Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complexe résidentiel Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complexe résidentiel Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complexe résidentiel Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complexe résidentiel Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complexe résidentiel Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Cascais, Portugal
depuis
$1,59M
Surface 124 m²
1 objet immobilier
Cette élégante maison de 3 chambres avec 207 m2 de surface habitable est entièrement rénovée avec des matériaux premium et située dans une communauté fermée exclusive avec une piscine à Monte Estoril. Réparti sur quatre étages, il dispose de 3 suites, un salon confortable avec cheminée, cuis…
Laisser une demande
Voir les contacts
