Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lagoa
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrain de golf

Maisons près du club de golf à vendre en Lagoa, Portugal

Lagoa e Carvoeiro
24
Carvoeiro
21
Estombar e Parchal
8
Estombar
6
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Estombar, Portugal
Villa 4 chambres
Estombar, Portugal
Chambres 4
Surface 170 m²
Au Portugal, dans l'Algarve, dans la région de Lagoa, près du parcours de golf Gramacho et l…
$553,646
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Lagoa

villas

Caractéristiques des propriétés en Lagoa, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller