Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lagoa
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Lagoa, Portugal

Lagoa e Carvoeiro
24
Carvoeiro
21
Estombar e Parchal
8
Estombar
6
39 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Estombar, Portugal
Maison 4 chambres
Estombar, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 172 m²
Home with Panoramic Views over the Arade River. Come and discover this exceptional semi-deta…
$820,121
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 2 chambres dans Lagoa, Portugal
Villa 2 chambres
Lagoa, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Villa avec 2 chambres dans une copropriété d'élite, Algarve. Villa avec 2 chambres dans un r…
$668,099
Laisser une demande
Duplex 1 chambre dans Parchal, Portugal
Duplex 1 chambre
Parchal, Portugal
Chambres 1
Surface 93 m²
Appartement de 2 étages avec 1 chambre dans le complexe d'élite Gramacho Residences. L'appar…
$299,027
Laisser une demande
Ness Wii MarketNess Wii Market
Villa 2 chambres dans Lagoa, Portugal
Villa 2 chambres
Lagoa, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Villa avec 2 chambres dans une copropriété d'élite, Algarve. Villa avec 2 chambres dans un r…
$668,099
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Lagoa, Portugal
Villa 2 chambres
Lagoa, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Maison ou villa n° 0628/21
$668,099
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 3 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 148 m²
Excellente opportunité d'investissement dans un emplacement de choix. Très spacieuse villa …
$1,22M
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 2 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 2 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Ce complexe résidentiel exclusif à petite échelle est situé dans le célèbre Carvoeiro, dans …
$544,307
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 2 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 2 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Ce complexe résidentiel exclusif à petite échelle est situé dans le célèbre Carvoeiro, dans …
$602,212
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 2 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 2 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 2
Surface 104 m²
Nouvelle villa avec 2 chambres, surface totale de 109 m2, parking, jardin et terrasse, dans …
$449,837
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Villa 2 chambres dans Lagoa, Portugal
Villa 2 chambres
Lagoa, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Villa avec 2 chambres dans une copropriété d'élite, Algarve. Villa avec 2 chambres dans un r…
$668,099
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 4 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Villa individuelle de plain-pied en cours de rénovation entre Lagoa et Carvoeiro avec un acc…
$1,90M
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Estombar, Portugal
Maison 2 chambres
Estombar, Portugal
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 223 m²
Cette villa T2 située à Silves est un mélange étonnant qui combine le confort moderne avec l…
$463,613
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 5 chambres
Carvoeiro, Portugal
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 297 m²
$1,50M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Lagoa, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Lagoa, Portugal
Chambres 3
Surface 140 m²
Vale de Milho Village est un projet d'investissement « clé en main » avec 32 maisons de vill…
$732,428
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 4 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 150 m²
Villa de plain-pied récemment rénovée, au milieu des vignes, qui vous offrira une intimité u…
$1,35M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Lagoa, Portugal
Villa 2 chambres
Lagoa, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Villa de 2 chambres dans un resort 5 étoiles à Carvoeiro, Algarve. La station est célèbre po…
$668,099
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Parchal, Portugal
Villa 3 chambres
Parchal, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 169 m²
Fantastique villa située à Bela Vista Parchal. Composée de trois chambres, toutes avec des …
$623,420
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 4 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 250 m²
Villa de 4 chambres, située dans un quartier calme, à distance de marche du centre de Carvoe…
$1,37M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 3 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 327 m²
VILLA DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER ! Luxueuse villa individuelle de 3 chambres à coucher sit…
$2,11M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 5 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 327 m²
Propriété avec des finitions de haute qualité, des fenêtres avec de grandes portées offrant …
$2,75M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 2 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Positioned two minutes from the breathtaking beaches of Carvoeiro, this exclusive private co…
$492,193
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 4 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 4 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 150 m²
Villa de plain-pied récemment rénovée, au milieu des vignes, qui vous offrira une privacité …
$1,85M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Estombar, Portugal
Maison 3 chambres
Estombar, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 107 m²
Maison en construction, située à Estômbar, à une courte distance de Ferragudo et de Lagoa, d…
$454,357
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 5 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Excellente opportunité dans un emplacement de choix. Villa de style contemporain avec vue me…
$1,90M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 3 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Villa traditionnelle dans le centre de Carvoeiro La villa a un seul étage avec un salon avec…
$845,315
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Lagoa, Portugal
Villa 5 chambres
Lagoa, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 398 m²
Ferme au bord de la mer près des plages de Marinha et d'Albandeira, très attrayante. Avec un…
$5,81M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Estombar, Portugal
Villa 4 chambres
Estombar, Portugal
Chambres 4
Surface 170 m²
Au Portugal, dans l'Algarve, dans la région de Lagoa, près du parcours de golf Gramacho et l…
$553,646
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Estombar, Portugal
Villa 2 chambres
Estombar, Portugal
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 553 m²
Nombre d'étages 1
Cette villa T2 située à Silves est un mélange étonnant qui combine le confort moderne avec l…
$509,974
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Lagoa, Portugal
Villa 2 chambres
Lagoa, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
A Lagoa, l'un des principaux centres de culture et d'exportation d'oranges en Europe, avec s…
$668,099
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Ferragudo, Portugal
Maison de ville 2 chambres
Ferragudo, Portugal
Chambres 2
Surface 96 m²
Maison de ville de style moderne, située dans un quartier calme, à quelques pas de Ferragudu…
$392,166
Laisser une demande

Types de propriétés en Lagoa

villas

Caractéristiques des propriétés en Lagoa, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller