Maisons à vendre en Carvoeiro, Portugal

villas
42
54 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 2 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Situé à deux minutes des plages époustouflantes de Carvoeiro, ce condominium privé exclusif …
$492,193
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 2 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 2
Surface 104 m²
Nouvelle villa avec 2 chambres, surface totale de 109 m2, parking, jardin et terrasse, dans …
$456,959
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 3 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Ce complexe 5 étoiles de l'Algarve est proche des beaux villages de Carvoeiro et Ferragudo (…
$1,04M
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Maison 6 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 235 m²
Excellente Villa à Carvoeiro, Lagoa.Une villa moderne de six chambres, située dans un quarti…
$2,08M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 3 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Ce complexe 5 étoiles de l'Algarve est proche des beaux villages de Carvoeiro et Ferragudo (…
$1,04M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Maison 4 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 246 m²
Villa moderne de luxe au cœur de Carvoeiro – Emplacement exclusif!Découvrez cette magnifique…
$3,01M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Maison 4 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 246 m²
Villa moderne de luxe au cœur de Carvoeiro – Emplacement exclusif!Découvrez cette magnifique…
$3,01M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Maison 4 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 247 m²
Villa indépendante de 4 chambres avec vue panoramique sur la mer à Alfanzina, à quelques min…
$3,17M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 2 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Ce complexe résidentiel exclusif à petite échelle est situé dans le célèbre Carvoeiro, dans …
$544,307
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 4 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 224 m²
Cette villa de quatre chambres à vendre à Carvoeiro est située à cinq minutes en voiture de …
$2,08M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 5 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 297 m²
Un chef-d'œuvre de luxe moderne avec des vues époustouflantesIndulguez-vous dans l'épitome d…
$1,81M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 2 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Ce complexe résidentiel exclusif à petite échelle est situé dans le célèbre Carvoeiro, dans …
$602,212
Laisser une demande
