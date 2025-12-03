Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Estombar, Portugal

Maison 4 chambres dans Estombar, Portugal
Maison 4 chambres
Estombar, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 172 m²
Accueil avec Panoramique Vues sur la rivière Arade.Venez découvrir cette exceptionnelle vill…
$820,121
Maison 3 chambres dans Estombar, Portugal
Maison 3 chambres
Estombar, Portugal
Chambres 3
Surface 210 m²
Villa de 3 chambres avec garage et piscine – CarvoeiroCharmante villa d'un étage de 3 chambr…
$1,03M
Maison 4 chambres dans Estombar, Portugal
Maison 4 chambres
Estombar, Portugal
Chambres 4
Surface 204 m²
Maison individuelle à proximité du joli village pittoresque de Ferragudo, à proximité de tou…
$852,159
Villa 4 chambres dans Estombar, Portugal
Villa 4 chambres
Estombar, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 170 m²
Nouvelle villa de 4 chambres avec piscine, située à Estômbar, à distance de marche de Ferrag…
$560,021
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Estombar, Portugal
Villa 4 chambres
Estombar, Portugal
Chambres 4
Surface 170 m²
Au Portugal, dans l'Algarve, dans la région de Lagoa, près du parcours de golf Gramacho et l…
$558,281
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Estombar, Portugal
Maison 4 chambres
Estombar, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 172 m²
Home with Panoramic Views over the Arade River. Come and discover this exceptional semi-deta…
$820,121
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Estombar, Portugal
Villa 2 chambres
Estombar, Portugal
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 553 m²
Nombre d'étages 1
Cette villa T2 située à Silves est un mélange étonnant qui combine le confort moderne avec l…
$509,974
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Estombar, Portugal
Maison 2 chambres
Estombar, Portugal
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 223 m²
Cette villa T2 située à Silves est un mélange étonnant qui combine le confort moderne avec l…
$463,613
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Estombar, Portugal
Maison 3 chambres
Estombar, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 107 m²
Maison en construction, située à Estômbar, à une courte distance de Ferragudo et de Lagoa, d…
$454,357
Laisser une demande
