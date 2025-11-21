Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lagoa
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Lagoa, Portugal

Lagoa e Carvoeiro
24
Carvoeiro
21
Estombar e Parchal
8
Estombar
6
4 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Carvoeiro, Portugal
Villa 2 chambres
Carvoeiro, Portugal
Chambres 2
Surface 104 m²
Nouvelle villa avec 2 chambres, surface totale de 109 m2, parking, jardin et terrasse, dans …
$449,837
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Lagoa, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Lagoa, Portugal
Chambres 3
Surface 140 m²
Vale de Milho Village est un projet d'investissement « clé en main » avec 32 maisons de vill…
$732,428
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Estombar, Portugal
Villa 4 chambres
Estombar, Portugal
Chambres 4
Surface 170 m²
Au Portugal, dans l'Algarve, dans la région de Lagoa, près du parcours de golf Gramacho et l…
$553,646
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Maison de ville 2 chambres dans Ferragudo, Portugal
Maison de ville 2 chambres
Ferragudo, Portugal
Chambres 2
Surface 96 m²
Maison de ville de style moderne, située dans un quartier calme, à quelques pas de Ferragudu…
$392,166
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Lagoa

villas

Caractéristiques des propriétés en Lagoa, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller