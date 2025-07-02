Complexe résidentiel Wille Brzegowa

PROJET COSY - LE SEULEMENT DE SA KIND - par le lac Kiełpińskie - Kiełpin, rue Brzegowa

Nous ne construisons que trois maisons jumelées. Six unités disponibles. Conception et construction classiques avec attention aux détails. Nous avons choisi deux types de maisons. Chacun dispose de 5 ou 6 chambres. Plus un garage et un parking devant la maison.

Chaque maison se dresse sur un grand terrain de 1000 m2. Les fenêtres du salon font face au sud et à l'ouest ou à l'est.

Les maisons seront construites en blocs de céramique. Les fenêtres de couleur Winchester combinées à une façade bicolore donnent à nos maisons un look élégant.

Chauffage au sol, y compris le garage.

Chauffage pompe à chaleur avec réservoir de stockage.

Installations préparées pour l'installation de panneaux photovoltaïques.

Système d'alarme.

Les maisons sont situées sur des parcelles juste à côté du lac Kiełpińskie. Une minute à pied de la rive du lac, et des prairies vertes à l'extérieur de la fenêtre.

Nous vous invitons à faire une réservation. Voici une maison de 155 m2 avec 5 chambres, d'autres dans ce développement ont également 6 chambres.