  2. Pologne
  3. gmina Lomianki
  4. Complexe résidentiel Wille Brzegowa

Complexe résidentiel Wille Brzegowa

Kielpin, Pologne
depuis
$379,404
T.V.A.
;
9
ID: 33206
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Mazovie
  • Région
    Warsaw West County
  • Ville
    gmina Lomianki
  • Village
    Kielpin

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

À propos du complexe

English English

PROJET COSY - LE SEULEMENT DE SA KIND - par le lac Kiełpińskie - Kiełpin, rue Brzegowa

Nous ne construisons que trois maisons jumelées. Six unités disponibles. Conception et construction classiques avec attention aux détails. Nous avons choisi deux types de maisons. Chacun dispose de 5 ou 6 chambres. Plus un garage et un parking devant la maison.

Chaque maison se dresse sur un grand terrain de 1000 m2. Les fenêtres du salon font face au sud et à l'ouest ou à l'est.

Les maisons seront construites en blocs de céramique. Les fenêtres de couleur Winchester combinées à une façade bicolore donnent à nos maisons un look élégant.

Chauffage au sol, y compris le garage.
Chauffage pompe à chaleur avec réservoir de stockage.
Installations préparées pour l'installation de panneaux photovoltaïques.
Système d'alarme.
Les maisons sont situées sur des parcelles juste à côté du lac Kiełpińskie. Une minute à pied de la rive du lac, et des prairies vertes à l'extérieur de la fenêtre.

Nous vous invitons à faire une réservation. Voici une maison de 155 m2 avec 5 chambres, d'autres dans ce développement ont également 6 chambres.

Localisation sur la carte

Kielpin, Pologne

Vous regardez
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Realting.com
Aller
