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Bungalows Piscine à vendre en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chypre du Nord

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Kalogreia
3
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2 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Kalogreia, Chypre du Nord
Bungalow 3 chambres
Kalogreia, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nouveau bungalow avec 3 chambres au bord de la mer à Esentepe!Ce complexe balnéaire prestigi…
$1,02M
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Bungalow 3 chambres dans Kalogreia, Chypre du Nord
Bungalow 3 chambres
Kalogreia, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 140 m²
Bungalows 3+1 chez MykonosBungalow de luxe est situé sur le front de mer à Esentepe, dans un…
$2,00M
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Caractéristiques des propriétés en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chypre du Nord

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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