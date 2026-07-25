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Vue sur la mer Bungalows à vendre en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chypre du Nord

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Kalogreia
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1 propriété total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Bungalow 3 chambres
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
$303,064
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Caractéristiques des propriétés en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chypre du Nord

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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