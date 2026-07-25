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Bungalows à vendre en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chypre du Nord

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Kalogreia
3
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5 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Kalogreia, Chypre du Nord
Bungalow 3 chambres
Kalogreia, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nouveau bungalow avec 3 chambres au bord de la mer à Esentepe!Ce complexe balnéaire prestigi…
$1,02M
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Bungalow 3 chambres dans Kalogreia, Chypre du Nord
Bungalow 3 chambres
Kalogreia, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 140 m²
Bungalows 3+1 chez MykonosBungalow de luxe est situé sur le front de mer à Esentepe, dans un…
$2,00M
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Bungalow 3 chambres dans Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Bungalow 3 chambres
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
$303,064
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow 2 chambres dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Bungalow 2 chambres
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 2
Surface 100 m²
$132,230
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Bungalow 3 chambres dans Kalogreia, Chypre du Nord
Bungalow 3 chambres
Kalogreia, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 390 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa 3 pièces 390m2 avec piscine privée à 400m de la mer !🌊 Une occasion unique de…
$571,946
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Caractéristiques des propriétés en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chypre du Nord

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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