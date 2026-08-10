Complexe résidentiel ЖК Dubovica

Nouveau format de boutique complexe résidentiel dans la région de Dubovica, Budva - une pente verte tranquille à quelques minutes du centre-ville, loin de l'agitation touristique, mais avec une sortie rapide à l'ensemble de l'infrastructure de la côte. La maison est un bâtiment compact de 5 étages: le sous-sol et le premier niveau sont réservés pour les locaux commerciaux en deux niveaux, et au-dessus il ya quatre étages résidentiels avec studios. À chaque étage, il n'y a que deux appartements miroir-plan, ce qui assure l'intimité et l'absence de bâtiments « antill » denses caractéristiques des grands complexes côtiers. Tous les appartements disposent d'un balcon, d'un ascenseur et d'un escalier au centre du bâtiment. L'emplacement sur une colline donne aux appartements de l'étage supérieur une vue dégagée sur la ville et la chaîne de montagnes, et la végétation dense autour crée un sentiment d'intimité malgré le fait que toute l'infrastructure urbaine est à distance de marche: Megamarket supermarché (Mainsky Put) - environ 490 m (6-7 minutes à pied) Apoteka Lijek Budva 2 – environ 520 m Gare routière Budva - environ 480-500 m École primaire "Stefan Mitrov Ljubiša" - environ 770 m • Hypermarché HDL - environ 870 m Marché vert (Zelena Pijaca) - environ 1,1 km • Vieille ville de Budva et plages de la ville - environ 1.9 km (à pied 20-25 minutes, en voiture 5 minutes) Cet emplacement rend le complexe intéressant à la fois pour ceux qui cherchent l'accès à la mer et au centre-ville sans le bruit du remblai de la station, et pour ceux qui envisagent de louer un appartement aux touristes - grâce à la distance de marche du centre de transport et des magasins. La date prévue d'achèvement des travaux est le 31.12.2026.