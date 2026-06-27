Complexe résidentiel Villas et maisons de ville à Kavač

Un complexe résidentiel fermé moderne de classe premium, situé sur un versant pittoresque offrant des vues panoramiques sur la mer, les montagnes et la nature environnante. Le projet occupe une superficie d'environ 23 000 m² et comprend des maisons de ville modernes ainsi que des villas individuelles avec leurs propres terrains. La superficie des parcelles varie de 200 à 1 200 m², et chaque résidence est conçue de manière à maximiser les vues panoramiques sur la mer et à assurer un haut niveau d'intimité. Le concept architectural du complexe repose sur un style méditerranéen contemporain utilisant des matériaux écologiques et écoénergétiques. La construction fait appel à des structures en béton armé d'une fiabilité accrue, des systèmes d'isolation thermique performants, des fenêtres panoramiques résistantes aux chocs et des solutions d'ingénierie modernes pour un confort de vie tout au long de l'année. Le projet propose différents formats de biens immobiliers : Maisons de ville pour 2 et 4 familles d'une superficie de 120 à 130 m²Villas d'une superficie de 176 à 220 m²Terrains privés de 200 à 1 200 m²Terrasses panoramiques avec vue sur la merPlaces de parking pour chaque maisonLe prix des biens inclut les finitions complètes, les systèmes d'ingénierie, les salles de bains équipées, l'aménagement du territoire, les places de parking, l'aménagement paysager et la préparation des maisons pour une installation immédiate. Les acheteurs ont également accès à des solutions personnalisées pour le design intérieur et extérieur, ainsi qu'à des options supplémentaires, notamment une piscine, un sauna, une salle de sport, un aménagement paysager et une prestation de mobilier « clé en main ». L'emplacement du complexe permet un accès rapide aux lieux clés de la baie de Kotor. À quelques minutes se trouvent Tivat, Kotor, l'aéroport international de Tivat, des marinas prestigieuses, des plages, des restaurants et toutes les infrastructures nécessaires pour une vie et des vacances confortables. Avantages du projet : Territoire ferméVues panoramiques sur la mer et les montagnesArchitecture moderneTechnologies de construction écoénergétiquesMatériaux respectueux de l'environnementVitrage panoramiqueOptions d'aménagement flexiblesPossibilité d'équipement personnalisé de la maisonFort potentiel d'investissementProximité de Tivat, Kotor et de l'aéroport internationalLe projet allie l'intimité de la vie à la campagne, des technologies de construction modernes et un emplacement pratique dans l'une des régions les plus prisées du Monténégro.