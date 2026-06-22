Complexe résidentiel Riverside

Riverside est un complexe résidentiel situé dans le quartier d'Igalo, à proximité de la côte de Herceg Novi et de la promenade de la mer Adriatique. Le projet est situé près de la mer et à côté de l'Institut Dr Simo Milošević, l'un des centres médicaux et de rééducation les plus célèbres du Monténégro. Grâce à son emplacement à Igalo, le complexe est adapté non seulement pour les vacances saisonnières, mais aussi pour une résidence à l'année. Le complexe comprend des appartements de 1 et 2 chambres. Certaines résidences sont orientées vers la mer et la partie verdoyante de la vallée. À propos du projet : Le territoire du complexe est situé sur un terrain relativement plat, ce qui est rare pour la côte de Herceg Novi. Les appartements sont équipés de systèmes d'ingénierie modernes, de plans fonctionnels et de grandes fenêtres orientées vers la lumière naturelle. À propos du quartier d'Igalo et de Herceg Novi : Igalo est considéré comme l'une des parties les plus confortables de Herceg Novi pour vivre au bord de la mer grâce à son relief plat, sa longue promenade et ses infrastructures ouvertes toute l'année. Le quartier est connu pour l'Institut Dr Simo Milošević, autour duquel se concentrent des centres de bien-être, des cafés, des restaurants et des zones de promenade. Herceg Novi est l'une des villes les plus vertes de la côte monténégrine, située à l'entrée de la baie de Kotor. La ville allie une partie historique, des infrastructures de marina, des plages et un rythme de vie plus calme par rapport à Budva. Grâce à sa proximité avec la Croatie et l'aéroport de Dubrovnik, le quartier reste très demandé tant pour une résidence personnelle que pour la location. Emplacement : la mer et la promenade d'Igalo — à quelques minutes à piedInstitut Dr Simo Milošević — à côté du complexerestaurants, cafés et magasins — dans le quartier d'Igalocentre de Herceg Novi — environ 3 kmPortonovi Resort — environ 9 kmaéroport de Dubrovnik — environ 30 kmaéroport de Tivat — environ 25 kmPotentiel d'investissement : Igalo et Herceg Novi restent parmi les quartiers les plus demandés de la côte monténégrine grâce à leur climat doux, leurs infrastructures ouvertes toute l'année et une demande locative stable. La proximité avec l'Institut d'Igalo, la promenade et Porto Novi fait de Riverside une option attrayante tant pour y vivre que pour un investissement immobilier au bord de la mer.