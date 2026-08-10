Complexe résidentiel Complexe résidentiel à Bečići

Complexe d'appartements touristiques à Bečići, l'un des villages de villégiature les plus prisés de la Riviera de Budva, à seulement quelques minutes à pied de la promenade et de la plage. L'architecture du bâtiment allie un revêtement en pierre naturelle et des panneaux en bois à des balcons panoramiques à chaque niveau ; la façade est conçue pour maximiser la vue sur la mer et les montagnes. Caractéristiques principales • Nombre d'étages : 2 niveaux souterrains (parking) + rez-de-chaussée + 4 étages (2G+P+4) • Nombre d'unités actuellement en vente : 20 appartements (1er au 3ème étage) • Parking : deux niveaux souterrains, ascenseur, celliers • Finition des parties communes : céramique en marbre (halls, escaliers) • Stade du projet : projet en prévente, phase initiale de réalisation À propos du complexe Le bâtiment est situé au cœur du quartier résidentiel de Bečići, à l'écart de la route côtière principale, ce qui garantit une atmosphère plus calme tout en restant à distance de marche de la mer. Les appartements sont proposés avec des plans d'une ou deux chambres, et la plupart des unités disposent de leur propre terrasse. Certains appartements aux étages supérieurs bénéficient de plans étendus avec deux chambres et des dressings supplémentaires. Emplacement • Plage de Bečići : environ 390 m • Station thermale Splendid Conference & Spa Resort : environ 230 m • Épicerie dans la même rue (Sremskog Fronta) : à distance de marche • Supermarché Megamarket : environ 270 m • Début de la promenade de Budva : environ 700 m • Vieille ville de Budva (Citadelle) : environ 2,5 km • Aéroport de Tivat : environ 19 km à vol d'oiseau (environ 25-30 minutes en voiture) Potentiel d'investissement Le statut de l'objet est celui d'un complexe d'appartements touristiques, ce qui implique une orientation vers la location à court terme et un flux touristique élevé. L'emplacement, à 5-10 minutes à pied de la plage et à proximité d'un grand complexe hôtelier et spa, crée une demande stable pour la location journalière en saison. La surface compacte et la proximité de la plage et de l'hôtel spa font de ces unités une option pratique aussi bien pour des vacances personnelles que pour la location à court terme durant la haute saison.