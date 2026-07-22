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Complexe résidentiel The final collection of residences Mirta in Marina Village

Radovici, Monténégro
depuis
$416,250
;
20
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ID: 38867
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2784
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 22/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Village
    Radovici

À propos du complexe

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La dernière collection de résidences Mirta à Marina Village!

Mirta est la dernière et dernière collection résidentielle de Marina Village, le quartier riverain le plus reconnaissable de la baie de Luštica. Situé au-dessus de la marina, le développement offre une occasion unique de posséder des propriétés au sein d'une communauté côtière bien établie et très recherchée, avec des infrastructures de classe mondiale et un style de vie méditerranéen.

Le complexe combine des espaces de vie contemporains, une vue panoramique sur la mer Adriatique et un accès direct à la promenade riveraine, aux plages, aux restaurants, aux boutiques et à la marina de la baie de Luštica.

Le développement ne comprend que 48 résidences réparties sur trois immeubles résidentiels de faible superficie.
Les résidences disponibles comprennent:
- Studios;
- des appartements d'une chambre;
- Des appartements de deux chambres;
- Résidences duplex;
- Trois chambres à coucher.

Le projet est un choix idéal pour la vie permanente, l'utilisation de vacances ou l'investissement dans l'une des destinations les plus prestigieuses de l'Adriatique.

Caractéristiques complexes:
- Emplacement privilégié au cœur de la baie de Luštica;
- Vue panoramique sur la mer Adriatique et la marina;
- Deux piscines pour les résidents;
- Terrasses et balcons spacieux;
- Résidences sélectionnées avec jardins privés;
- Collecte limitée de résidences duplex;
- Cuisines Nolte avec appareils Bosch intégrés ou équivalents;
- Connectivité Internet à fibre optique à grande vitesse;
- Places de stationnement privées;
- Résidences sélectionnées avec garages souterrains;
- Solutions de mobilier en option via le service après-vente.

Infrastructure et emplacement
Mirta se trouve à quelques pas de la marina, des plages, de la promenade en bord de mer, des restaurants, des cafés et des boutiques de Marina Village. Les résidents bénéficient également d'un accès facile à la communauté de golf Centrale et The Peaks.

Marina Village est le cœur vibrant de la baie de Luštica et comprend:
- Le Chedi Luštica Hôtel cinq étoiles Bay;
- Marina internationale avec 115 places assises;
- restaurants et cafés en bord de mer;
- Boutiques;
- Les installations sportives et de loisirs;
- Un calendrier annuel des événements.

Conditions d'achat
Mirta offre deux options d'achat flexibles :

Plan de paiement d'installation
- 10 % à la signature du contrat;
- 60 % supplémentaires versés en versements trimestriels avant l ' achèvement;
- Les 30% restants payés en versements trimestriels après transfert.

Ce plan de paiement est disponible exclusivement pour les résidences Mirta et permet aux propriétaires de déménager ou de louer leur propriété tout en remplissant les paiements finaux.

100% Paiement initial
Les acheteurs qui paient le prix d'achat complet bénéficient d'un rabais spécial sur leur résidence Mirta sélectionnée.

Achèvement prévu : fin 2029.

Mirta représente la dernière opportunité de posséder des propriétés à Marina Village, combinant la vie en bord de mer, l'infrastructure de luxe de la baie de Luštica, et un fort potentiel d'investissement dans l'un des plus prestigieux développements du Monténégro.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

Localisation sur la carte

Radovici, Monténégro
Alimentation et boissons
Loisirs

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