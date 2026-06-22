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Complexe résidentiel Marina Village

Radovici, Monténégro
depuis
$585,097
;
13
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ID: 38120
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 18
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Village
    Radovici

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Marina Village — quartier côtier de Luštica Bay Marina Village — quartier côtier au sein de Luštica Bay, construit autour d'une marina moderne et d'une promenade en bord de mer. C'est la première partie entièrement réalisée du projet Luštica Bay, où une infrastructure complète pour la vie et les loisirs est déjà en place. Le quartier est situé directement au bord de l'eau et comprend des résidences, des appartements, des maisons de ville et des villas avec des vues panoramiques sur la mer Adriatique et la marina. L'architecture est de style méditerranéen moderne : pierre naturelle, façades claires, cours verdoyantes et espaces de promenade le long du littoral. À Marina Village, une infrastructure de niveau resort premium est déjà opérationnelle : marina modernepromenade avec restaurants et cafésplages aménagées et zones de beach clubpiscines et espaces de détenteespaces SPA et bien-êtreinfrastructure fitnesscommerces et serviceszones pour enfants et promenadesLa partie centrale du quartier est l'hôtel cinq étoiles The Chedi Luštica Bay, situé directement sur la promenade de Marina Village. Les résidents et les invités ont accès à des restaurants, bars, complexe SPA, piscine couverte et un service de haut niveau. À Marina Village sont proposés : appartements en bord de mer,résidences avec vue sur la marina,maisons de ville,villas,résidences de service The Chedi.La plupart des biens disposent de spacieuses terrasses, de fenêtres panoramiques et de vues sur la mer, la marina et la côte de la péninsule de Luštica. Le quartier est destiné aussi bien aux vacances saisonnières qu'à la résidence à l'année. Emplacement Marina Village est situé à l'intérieur de Luštica Bay sur la péninsule de Luštica — l'une des parties les plus pittoresques de la côte du Monténégro. Aéroport de Tivat — environ 15 minutesKotor — environ 20–25 minutesPorto Montenegro — environ 20 minutesPlages et marina — à l'intérieur du quartierLe quartier allie l'atmosphère d'un resort privé en bord de mer et une infrastructure complète pour une vie confortable. Potentiel d'investissement Marina Village est considéré comme l'une des parties les plus recherchées de Luštica Bay en raison de son emplacement en bord d'eau, de son infrastructure prête et du nombre limité de propriétés en première ligne. Les appartements et résidences y sont régulièrement demandés tant par les acheteurs pour leur propre usage que pour la location.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 37.3 – 75.7
Prix ​​par m², USD 11,062 – 16,935
Prix ​​de l'appartement, USD 585,097 – 1,03M
Appartements 2 chambres
Surface, m² 79.7 – 115.5
Prix ​​par m², USD 12,413 – 12,970
Prix ​​de l'appartement, USD 1,03M – 1,43M
Appartements 3 chambres
Surface, m² 107.5
Prix ​​par m², USD 18,136
Prix ​​de l'appartement, USD 1,95M
Appartements 4 chambres
Surface, m² 234.5 – 416.5
Prix ​​par m², USD 10,520 – 12,423
Prix ​​de l'appartement, USD 2,47M – 5,17M

Localisation sur la carte

Radovici, Monténégro
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Taux d'intérêt
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Montant du prêt
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Période
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Complexe résidentiel Marina Village
Radovici, Monténégro
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$585,097
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