Complexe résidentiel Marina Village

Marina Village — quartier côtier de Luštica Bay Marina Village — quartier côtier au sein de Luštica Bay, construit autour d'une marina moderne et d'une promenade en bord de mer. C'est la première partie entièrement réalisée du projet Luštica Bay, où une infrastructure complète pour la vie et les loisirs est déjà en place. Le quartier est situé directement au bord de l'eau et comprend des résidences, des appartements, des maisons de ville et des villas avec des vues panoramiques sur la mer Adriatique et la marina. L'architecture est de style méditerranéen moderne : pierre naturelle, façades claires, cours verdoyantes et espaces de promenade le long du littoral. À Marina Village, une infrastructure de niveau resort premium est déjà opérationnelle : marina modernepromenade avec restaurants et cafésplages aménagées et zones de beach clubpiscines et espaces de détenteespaces SPA et bien-êtreinfrastructure fitnesscommerces et serviceszones pour enfants et promenadesLa partie centrale du quartier est l'hôtel cinq étoiles The Chedi Luštica Bay, situé directement sur la promenade de Marina Village. Les résidents et les invités ont accès à des restaurants, bars, complexe SPA, piscine couverte et un service de haut niveau. À Marina Village sont proposés : appartements en bord de mer,résidences avec vue sur la marina,maisons de ville,villas,résidences de service The Chedi.La plupart des biens disposent de spacieuses terrasses, de fenêtres panoramiques et de vues sur la mer, la marina et la côte de la péninsule de Luštica. Le quartier est destiné aussi bien aux vacances saisonnières qu'à la résidence à l'année. Emplacement Marina Village est situé à l'intérieur de Luštica Bay sur la péninsule de Luštica — l'une des parties les plus pittoresques de la côte du Monténégro. Aéroport de Tivat — environ 15 minutesKotor — environ 20–25 minutesPorto Montenegro — environ 20 minutesPlages et marina — à l'intérieur du quartierLe quartier allie l'atmosphère d'un resort privé en bord de mer et une infrastructure complète pour une vie confortable. Potentiel d'investissement Marina Village est considéré comme l'une des parties les plus recherchées de Luštica Bay en raison de son emplacement en bord d'eau, de son infrastructure prête et du nombre limité de propriétés en première ligne. Les appartements et résidences y sont régulièrement demandés tant par les acheteurs pour leur propre usage que pour la location.