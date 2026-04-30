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Hôtel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys

Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$193,173
T.V.A.
depuis
$33/m²
;
12
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ID: 35483
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité d'Andrijevica

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

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Lieu: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, Monténégro
Type de bâtiment: Boutique hôtel & résidences avec commodités premium
Altitude : 1 600 m au-dessus du niveau de la mer
Achèvement: Hiver 2025

Au sujet du développement

Thyme Residences est situé au coeur résidentiel de la communauté K16 Peak dans 1600 Village - la zone élevée et exclusive de la station de la vallée de Kolašin. Le bâtiment combine les services d'hôtel boutique avec la propriété privée, créant un épicentre de la montagne toute l'année avec un accès direct ski-in/ski-out.

Conçu dans le cadre du Masterplan Ecosign (Whistler Blackcomb), Thyme Residences allie architecture moderne et éléments alpins traditionnels, avec des finitions en pierre naturelle et en bois. Le bâtiment offre un mélange éclectique d'espaces de vente au détail, de bars chics, de restaurants gastronomiques et d'un spa haut de gamme, tous conçus pour la commodité et le plaisir des résidents.

Chaque appartement est livré entièrement meublé et clé en main, avec chauffage au sol, appareils électroménagers haut de gamme, et vue sur la forêt ou le carré. Le développement dispose d'un bar de lobby élégant, de plusieurs restaurants et d'installations de bien-être avec accès direct en pente.

Unités disponibles

Studios: 27–28 m2 à partir de 164 868 €
1 chambre: 31–36 m2 à partir de 186 068 €
2-Chambre: 62 m2
Duplex: 54,55 m2

Toutes les unités livrées entièrement meublées et clé en main (cuisine équipée, finitions premium, chauffage au sol, rangement intégré).

Caractéristiques principales

✓ Accès direct au ski-in/ski-out
✓ Services de gestion hôtelière et conciergerie
✓ Sur place: Lobby bar, restaurants gastronomiques, spa haut de gamme
✓ Espaces de vente et lieux d'après-ski au rez-de-chaussée
✓ Vivant toute l'année: ski en hiver, climat alpin en été (18-24°C)
✓ Situé dans 1600 Village (haute altitude, positionnement plus exclusif)

Avantages pour l'investissement

  • Aucune restriction de propriété étrangère
  • Pas d'impôt foncier, pas d'impôt sur les successions
  • 45 min de l'aéroport de Podgorica (autoroute directe)
  • Prix d'entrée de gamme pour l'immobilier de ski européen
  • Le Monténégro sur la voie de l'adhésion à l'UE
  • Achèvement: Hiver 2027 (préparé bientôt)

Localisation sur la carte

Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

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Coût de la propriété
Acompte, %
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Période
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Période
Paiement mensuel
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