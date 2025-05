À propos du développeur

Kolasin Valleys – est une station de ski haut de gamme du nord du Monténégro, qui attire chaque année de plus en plus l'attention grâce à ses opportunités d'investissement et de loisirs uniques. Le projet regroupe 23 hôtels et 73 chalets, qui sont développés en tenant compte de toutes les exigences modernes de confort et de sécurité.

Ces installations ne sont pas seulement des espaces résidentiels, mais aussi un centre de loisirs de montagne actif avec un accès direct aux pistes de ski. Au total, la station des Vallées de Kolasin compte plus de 50 km de pistes de ski de différents degrés de difficulté, ce qui en fait un endroit idéal pour les skieurs de tous niveaux. Il est prévu que d'ici 2028, la longueur totale des itinéraires atteindra 125 km et d'ici 2030 – 142 km.

Les chalets des vallées de Kolasin disposent d'équipements modernes, notamment des installations de spa, des gymnases, des piscines et des salles de massage, ainsi que des ascenseurs pour le confort des résidents. Chaque chalet est conçu pour s'intégrer le plus harmonieusement possible dans le paysage naturel environnant, offrant aux résidents un sentiment d'intimité et d'intimité.

L'accessibilité des transports de la station a été considérablement améliorée grâce à une nouvelle autoroute de 41 km, inaugurée en juillet 2022. Cette route réduit considérablement le temps de trajet de l'aéroport de Podgorica à Kolasin, ce qui permet de rejoindre la station en moins d'une heure, la rendant ainsi accessible aux touristes internationaux.

Les investissements dans les Vallées de Kolasin promettent non seulement une rentabilité élevée en raison du loyer et d'une augmentation potentielle du coût de l'immobilier, mais aussi la possibilité de participer au développement d'une des destinations touristiques les plus prometteuses d'Europe.