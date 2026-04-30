Hôtel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys

Hôtel C Résidences – Luxury Mountain Living de Kolašin Valleys
Lieu: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Monténégro
Type de bâtiment: Hôtel ski-in/ski-out & résidences de marque
Altitude: 1.450m au-dessus du niveau de la mer
Spa & Wellness: 1 000 m2 exclusif
Au sujet du développement
Hôtel C est un bâtiment résidentiel et hôtelier phare situé au cœur de 1450 Village, le centre social et commercial dynamique des vallées de Kolašin. Situé à 1450 mètres au-dessus du niveau de la mer, le bâtiment offre un accès immédiat aux remontées mécaniques, aux restaurants, aux salons d'après-ski et aux commerces, tout en préservant la tranquillité et la beauté naturelle des Alpes monténégrines.
Le bâtiment dispose d'un spa de 1000 m2 et d'un centre de bien-être, l'un des plus grands de la station, offrant aux résidents et aux clients une gamme complète de traitements, d'installations thermiques, de piscines intérieures, de saunas et de zones de détente. Cela place l'Hôtel C comme une résidence axée sur le bien-être dans le plan directeur plus large de Kolašin Valleys.
Dans le cadre de la station de maître prévu par Ecosign (Whistler Blackcomb), Hôtel C offre un accès ski-in/ski-out, des finitions haut de gamme et des services professionnels de qualité hôtelière, créant un mélange sans faille de propriété privée et de vie de station.
Caractéristiques du bâtiment
Spa & Wellness (1 000 m2) :
Services sur place :
Année de vie :
Types de résidence
Studios, 1 chambre, et appartements de 2 chambres livrés entièrement meublés et clé en main:
Programme optionnel de gestion des loyers à la disposition des propriétaires qui cherchent à générer des revenus.
Faits saillants de l'investissement