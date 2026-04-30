Hôtel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys

Hôtel C Résidences – Luxury Mountain Living de Kolašin Valleys

Lieu: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Monténégro

Type de bâtiment: Hôtel ski-in/ski-out & résidences de marque

Altitude: 1.450m au-dessus du niveau de la mer

Spa & Wellness: 1 000 m2 exclusif

Au sujet du développement

Hôtel C est un bâtiment résidentiel et hôtelier phare situé au cœur de 1450 Village, le centre social et commercial dynamique des vallées de Kolašin. Situé à 1450 mètres au-dessus du niveau de la mer, le bâtiment offre un accès immédiat aux remontées mécaniques, aux restaurants, aux salons d'après-ski et aux commerces, tout en préservant la tranquillité et la beauté naturelle des Alpes monténégrines.

Le bâtiment dispose d'un spa de 1000 m2 et d'un centre de bien-être, l'un des plus grands de la station, offrant aux résidents et aux clients une gamme complète de traitements, d'installations thermiques, de piscines intérieures, de saunas et de zones de détente. Cela place l'Hôtel C comme une résidence axée sur le bien-être dans le plan directeur plus large de Kolašin Valleys.

Dans le cadre de la station de maître prévu par Ecosign (Whistler Blackcomb), Hôtel C offre un accès ski-in/ski-out, des finitions haut de gamme et des services professionnels de qualité hôtelière, créant un mélange sans faille de propriété privée et de vie de station.

Caractéristiques du bâtiment

Spa & Wellness (1 000 m2) :

Piscine intérieure chauffée

Zones thermales (saunas, hammam, fontaines de glace)

Salles de soins et installations de massage

Salons de détente avec vue sur la montagne

Concierge de bien-être professionnel

Services sur place :

Réception et conciergerie 24/7

Ménage et linge de maison

Salle de ski et stockage du matériel

Restaurants et café (rez-de-chaussée)

Accès direct aux pistes de ski

Année de vie :

Hiver: Accès ski-in-ski-out, pistes damées, ambiance après-ski

Été : Climat alpin (18-24°C), sentiers de randonnée, bien-être extérieur

Types de résidence

Studios, 1 chambre, et appartements de 2 chambres livrés entièrement meublés et clé en main:

Appareils de cuisine haut de gamme (intégrés)

Chauffage au sol tout au long

Matériaux naturels (pierres, finitions en bois)

Armoires et rangements intégrés

Fenêtres au plafond avec vue sur la montagne

Programme optionnel de gestion des loyers à la disposition des propriétaires qui cherchent à générer des revenus.

Faits saillants de l'investissement