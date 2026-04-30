  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Hôtel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort

Hôtel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort

Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$215,289
T.V.A.
depuis
$34/m²
;
23
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 35420
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité d'Andrijevica

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Kolašin Valleys est le plus grand centre de villégiature de montagne dans les Balkans, dirigé par Ecosign, l'entreprise canadienne derrière Whistler Blackcomb et plus de 400 stations de ski dans le monde. Situé dans les Alpes monténégrines dans une réserve naturelle protégée, le complexe s'étend sur deux niveaux (1450 Village et 1600 Village) et offre une véritable vie alpine toute l'année.

Le plan directeur complet comprend 150 km de pistes de ski, 23 hôtels et bâtiments résidentiels, 73 chalets privés et plus de 30 restaurants et installations de bien-être. Chaque résidence a un accès ski-in/ski-out. Le premier hôtel, le Swissôtel Resort Kolašin, a ouvert ses portes en 2025 et établit la norme opérationnelle pour l'ensemble du développement.

Résidences Q est situé dans 1600 Village — l'altitude plus élevée et plus exclusive — offrant un accès direct en pente, des conditions de neige garanties et une vue panoramique sur la montagne.

Lieu: 1600 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Monténégro
Type de bâtiment: Résidences de marque Ski-in/ski-out
Opérateur: Swissôtel (Groupe Accor)
Altitude : 1 600 m au-dessus du niveau de la mer

Unités disponibles

Studios: 28–32 m2 à partir de 183 744 €
1 chambre: 32–44 m2 à partir de 201 222 €
2 chambres: 61–65 m2 de 370 080 € à 454 160 €

Toutes les unités livrées entièrement meublées et clé en main (cuisine équipée, finitions premium, chauffage au sol, rangement intégré).

Caractéristiques principales

✓ Accès direct au ski-in/ski-out
✓ Gestion et services de Swissôtel (concierge, ménage, entretien)
✓ Programme de location optionnel avec gestion professionnelle des rendements
✓ Sur place: 3 restaurants, spa et bien-être, salle de ski
✓ Utilisation toute l'année: ski en hiver, climat alpin frais en été (18-24°C)

Avantages pour l'investissement

  • Aucune restriction de propriété étrangère
  • Pas d'impôt foncier, pas d'impôt sur les successions
  • 45 min de l'aéroport de Podgorica (autoroute directe)
  • Prix d'entrée de gamme pour l'immobilier de ski européen
  • Le Monténégro sur la voie de l'adhésion à l'UE

Localisation sur la carte

Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Hôtel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$292,920
T.V.A.
Hôtel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$193,173
T.V.A.
Hôtel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$161,692
T.V.A.
Vous regardez
Hôtel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$215,289
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Hôtel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hôtel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hôtel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hôtel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hôtel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Afficher tout Hôtel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hôtel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$161,692
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Hôtel C Résidences – Luxury Mountain Living de Kolašin ValleysLieu: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, MonténégroType de bâtiment: Hôtel ski-in/ski-out & résidences de marqueAltitude: 1.450m au-dessus du niveau de la merSpa & Wellness: 1 000 m2 exclusifAu sujet du développementHô…
Développeur
Kolasin Valleys
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Kolasin Valleys
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Hôtel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hôtel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hôtel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hôtel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hôtel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Afficher tout Hôtel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hôtel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$193,173
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Lieu: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, MonténégroType de bâtiment: Boutique hôtel & résidences avec commodités premiumAltitude : 1 600 m au-dessus du niveau de la merAchèvement: Hiver 2025Au sujet du développementThyme Residences est situé au coeur résidentiel de la …
Développeur
Kolasin Valleys
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Kolasin Valleys
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Hôtel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hôtel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hôtel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hôtel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hôtel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Afficher tout Hôtel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hôtel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$292,920
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Lieu: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, MonténégroType de bâtiment: Hôtel & complexe résidentielAltitude: 1.450m au-dessus du niveau de la merTotal des logements : 193 logements (77 résidences disponibles à l ' achat)Au sujet du développementL'hôtel Kilimandjaro est le bâtiment …
Développeur
Kolasin Valleys
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Kolasin Valleys
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Realting.com
Aller