Hôtel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort

Kolašin Valleys est le plus grand centre de villégiature de montagne dans les Balkans, dirigé par Ecosign, l'entreprise canadienne derrière Whistler Blackcomb et plus de 400 stations de ski dans le monde. Situé dans les Alpes monténégrines dans une réserve naturelle protégée, le complexe s'étend sur deux niveaux (1450 Village et 1600 Village) et offre une véritable vie alpine toute l'année.

Le plan directeur complet comprend 150 km de pistes de ski, 23 hôtels et bâtiments résidentiels, 73 chalets privés et plus de 30 restaurants et installations de bien-être. Chaque résidence a un accès ski-in/ski-out. Le premier hôtel, le Swissôtel Resort Kolašin, a ouvert ses portes en 2025 et établit la norme opérationnelle pour l'ensemble du développement.

Résidences Q est situé dans 1600 Village — l'altitude plus élevée et plus exclusive — offrant un accès direct en pente, des conditions de neige garanties et une vue panoramique sur la montagne.

Lieu: 1600 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Monténégro

Type de bâtiment: Résidences de marque Ski-in/ski-out

Opérateur: Swissôtel (Groupe Accor)

Altitude : 1 600 m au-dessus du niveau de la mer

Unités disponibles

Studios: 28–32 m2 à partir de 183 744 €

1 chambre: 32–44 m2 à partir de 201 222 €

2 chambres: 61–65 m2 de 370 080 € à 454 160 €

Toutes les unités livrées entièrement meublées et clé en main (cuisine équipée, finitions premium, chauffage au sol, rangement intégré).

Caractéristiques principales

✓ Accès direct au ski-in/ski-out

✓ Gestion et services de Swissôtel (concierge, ménage, entretien)

✓ Programme de location optionnel avec gestion professionnelle des rendements

✓ Sur place: 3 restaurants, spa et bien-être, salle de ski

✓ Utilisation toute l'année: ski en hiver, climat alpin frais en été (18-24°C)

Avantages pour l'investissement