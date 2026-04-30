Hôtel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys

Lieu: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Monténégro

Type de bâtiment: Hôtel & complexe résidentiel

Altitude: 1.450m au-dessus du niveau de la mer

Total des logements : 193 logements (77 résidences disponibles à l ' achat)

Au sujet du développement

L'hôtel Kilimandjaro est le bâtiment phare au cœur du K1450 Nest, le village principal de la station de Kolašin Valleys. Situé à 1 450 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'hôtel combine une infrastructure hôtelière premium avec des possibilités de propriété privée, créant une communauté alpine dynamique avec accès immédiat à la piste de ski.

Le bâtiment fait partie du plan directeur des vallées de Kolašin par Ecosign (Whistler Blackcomb), offrant un accès ski-in/ski-out dans le plus grand complexe de montagne des Balkans. L'hôtel Kilimandjaro sert de centre social et commercial de 1450 Village, avec 14 espaces de vente au détail, deux restaurants gastronomiques, un bar élégant, une discothèque et des services hôteliers complets.

Toutes les résidences sont livrées entièrement meublées et clé en main, avec des matériaux naturels (pierre, bois), chauffage au sol, appareils électroménagers haut de gamme et vue sur la montagne ou la piste de ski.

Unités disponibles

Studios: 36–46 m2 à partir de 250 000 €

1 chambre: 46–50 m2 à partir de 272 100 €

2 chambres : 60-77 m2 de 358 980 € à 459 660 €

Toutes les unités livrées entièrement meublées et clé en main (cuisine équipée, finitions premium, chauffage au sol, rangement intégré).

Caractéristiques principales

✓ Accès direct au ski-in/ski-out

✓ Gestion hôtelière et conciergerie

✓ Programme de location optionnel avec gestion professionnelle des rendements

✓ Sur place: 2 restaurants, bar, discothèque, 14 commerces

✓ Utilisation toute l'année: ski en hiver, climat alpin frais en été (18-24°C)

✓ Emplacement central dans 1450 Village (centre de villégiature principal)

Avantages pour l'investissement