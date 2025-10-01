  1. Realting.com
  3. Chalet Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica

Chalet Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica

Ljube Nenadovica, Monténégro
depuis
$176,042
;
9
ID: 28781
Dernière actualisation: 01/10/2025

Prodaje se kuća u mirnom naselju Ibričevina, u ulici X Crnogorske brigade, na nepunih dva kilometra od centra grada. Kuća je površine 110 m2, posjeduje garažu i podrum. Koncipirana je kao dva odvojena jednosobna stana tj ima dva ulaza. Plac je površine 720 m2, i na njemu je dozvoljena gradnja 500 m2 bruto (P+2)

Ljube Nenadovica, Monténégro
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
