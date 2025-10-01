  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$146,701
;
9
Laisser une demande
ID: 28306
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se jednosoban stan površine 49 m², smješten iza Central Pointa, na visokom prizemlju. Stan je kompletno namješten, spreman za useljenje i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa i svih važnih sadržaja. Pogodan je za stanovanje ili kao investicija za izdavanje. Cijena: 125.000 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$880
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Complexe résidentiel
Dobrota, Monténégro
depuis
$212,825
Quartier résidentiel One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Monténégro
depuis
$146,701
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$146,701
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Đenovići, Monténégro
depuis
$2,63M
Nombre d'étages 2
Smaller apart hotel for sale in Djenovici. In addition to the hotel there is a plot behind with possibility to build additional units. Excellent location, beach is under lease from local authorities for next 2 years. Family bussines.
Agence
Property Solution Lucassa
Laisser une demande
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Monténégro
depuis
$230,447
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 67–129 m²
2 objets immobiliers 2
Le nouveau complexe résidentiel « ROYAL CENTRAL RESIDENCE » est situé au cœur de Budva, développé par le principal développeur de la Riviera de Budva. Le projet se distingue par son emplacement privilégié et son design architectural élégant. Il dispose d'un style moderne, de chambres spacieu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0
439,468
Apartment 3 chambres
129.0
846,667
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se komforan opremljena jednosoban stan ukupne kvadrature 43m2. Stan se nalazi na drugom spratu zgrade iza City Kvarta u blizini kafica Buka! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller