Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Kazakhstan
  3. Résidentiel
  4. Maison

Maisons à vendre en Kazakhstan

;
2 propriétés total trouvé
Maison dans Belbulak, Kazakhstan
Maison
Belbulak, Kazakhstan
Surface 170 m²
Nouvelle maison construite en 2025 à 20 minutes d'Almaty. Ils ont construit une maison pour …
$240 000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Manoir dans Almaty, Kazakhstan
Manoir
Almaty, Kazakhstan
Surface 403 m²
Se lever le matin, la première chose que vous VOIR dans la fenêtre est les HORÉS! La route d…
$1,50M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kazakhstan

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller