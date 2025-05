Complexe résidentiel Lustica Bay

Ancré dans une riche tradition locale et un profond respect de la nature, la baie de Lustica est le plus grand complexe de luxe et projet résidentiel à ce jour avec un terrain de golf, marina de yacht et bien d'autres. Ce développement est situé sur la belle péninsule de Lustica dans la merveilleuse baie de Traste. Le territoire complexe est de plus de 6 millions de mètres carrés. C'est le premier véritable projet écologique au Monténégro, qui respecte strictement les normes du certificat LEED Silver.

Le complexe représente 35 km de côtes captivantes, deux marinas animées destinées à accueillir jusqu'à 170 yachts, un terrain de golf 18 trous, des centres de bien-être, des cafés chics, des boutiques et des restaurants, 7 hôtels de haute classe, un incroyable éventail d'appartements (1200 unités), villas et maisons de ville (500 unités), écoles, centres médicaux, installations de thalassothérapie, centre de conférence, et d'autres installations. Cela offre une occasion unique de posséder une propriété sur mesure dans la maison de la vie saine et active sur la côte monténégrine autour de l'année.

Le futur complexe est conçu comme une communauté qui unira la foule internationale du monde entier passionnée par le golf, le yacht, l'équitation, les sports nautiques, ou tout simplement à la recherche d'une évasion pour vivre dans l'environnement naturel intact près de la mer.

L'architecture et le design du futur développement, proposés par les principaux architectes du monde, combineront des éléments traditionnels et modernes afin de créer un environnement en harmonie avec la nature environnante et le style méditerranéen traditionnel.

La première phase de construction comprenant des appartements, maisons de ville et villas d'une, deux et trois chambres à coucher est achevée en 2016. Tous ont été construits avec des matériaux écologiques, de la pierre naturelle et du bois, avec la mise en œuvre des derniers développements en matière d'économies d'énergie et de protection de la nature.

Centrale est un nouvel ajout à la station balnéaire de Luštica Bay, combinant une retraite tranquille avec tous les avantages de la vie cosmopolite.

Ce nouveau quartier deviendra le centre-ville de Luštica Bay et un quartier résidentiel florissant. Construit avec l'attention aux détails, design intelligent et protection de l'environnement caractéristique de la baie de Luštica, il apportera quelque chose de nouveau à la ville. Un lieu cosmopolite qui sera une nouvelle destination monténégrine à part entière, Centrale réunira tous les besoins d'un centre-ville avec les installations de classe mondiale de la baie de Luštica.

Le quartier central aura plus de 20 000 mètres carrés d'espaces publics et de zones de loisirs pour environ 95 000 mètres carrés d'espace résidentiel.

L'aménagement du site encourage le transport sans véhicule, sculpté avec des trottoirs, des sentiers et des pistes cyclables, avec des racks de stockage.

La disposition de Centrale a été minutieusement planifiée pour permettre des connexions faciles au reste de la baie de Luštica, y compris son parcours de golf, marinas et plages, ainsi que les villes environnantes dans la région.

Bienvenue dans la première station de golf avec un terrain de golf de 18 trous au Monténégro - The Peaks Lustica Bay!

Cet endroit unique offre des conditions parfaites pour les golfeurs de tous niveaux. Conçu en collaboration avec le célèbre designer Gary Player, le golf Peaks impressionne par sa beauté, ses vues sur la mer d'azur et son intégration harmonieuse dans la nature environnante. Dans ce coin de tranquillité et de sérénité, vous vous immergerez dans la nature intacte du Monténégro.