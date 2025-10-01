  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Immobilier commercial Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$352
;
3
ID: 28199
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se poslovni prostor površine 18 m² kod Vezirovog mosta, smješten u prizemlju. Prostor je pogodan za kancelariju ili slične djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 300 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
