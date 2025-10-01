  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Petrovac

Nouveaux bâtiments à vendre en Petrovac

appartements
3
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Monténégro
depuis
$311,007
Prodaje se dvosoban duplex stan, povrsine 92m, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u Petrovcu. Po strukturi su dva jednosobna stana, koja su povezana stepenistem i prodaju se kao cjelina. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, izolovanoj od svakodnevne buke, na svega 200 metara od mora
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Monténégro
depuis
$457,708
Na prodaju – Prostran stan u Petrovcu, 152 m², 3 spavaće sobe, 3 kupatila. Prodaje se luksuzan stan bez potrebe za dodatnim ulaganjima, osim namještaja. Nalazi se na trećem spratu zgrade, udaljenoj samo 300 metara od plaže. Detalji: Površina: 152 m²3 spavaće sobe3 kupatila Parking mjesto is…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Monténégro
depuis
$170,174
Prodaje se lijepo uređen jednosoban stan u modernom stambenom kompleksu sa bazenom, smješten u mirnom i ušuškanom dijelu Petrovca.Stan površine 54 m² nalazi se na prvom spratu i ima izuzetno funkcionalan raspored: ulazni hodnik, dnevni boravak sa izlaskom na terasu, kuhinja, trpezarija, spav…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
