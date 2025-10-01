  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
;
2
Laisser une demande
ID: 28382
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se četvorosoban stan u kući sa dvorištem – Blok 9, ulica Vlada Ćetkovića – 500 € Izdaje se četvorosoban stan u sklopu porodične kuće sa dvorištem, u ulici Vlada Ćetkovića, naselje Blok 9. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalan, idealan za porodicu ili više osoba. Osnovne informacije:Lokacija: Blok 9, ulica Vlada ĆetkovićaTip: četvorosoban stan u kućiDvorište na korišćenjeStan je namještenMjesečna kirija: 500 €Mirno i porodično okruženjeBlizina prodavnica, škola, vrtića i javnog prevozaOdlična lokacija sa lakim pristupom svim djelovima grada  

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$193,646
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Bar, Monténégro
depuis
$2,171
Quartier résidentiel Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Podgorica, Monténégro
depuis
$205,382
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$248,806
Prodaje se stan površine 67.24 m2, po strukturi dvosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom T…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$160,440
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements dans un nouveau complexe à Budva.Un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier calme et verdoyant de Babin Do de Budva, offrant des paysages de montagne pittoresques et vue sur la mer. Son emplacement unique dans la partie supérieure de la ville assure à la fois intimit…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$79,219
U naselju Aura Vitalis, koje se sastoji od dvije moderno dizajnirane zgrade skladno uklopljene u prirodno okruženje, prodaje se garsonjera površine 28 m². Kompleks nudi višestruke sportske terene, mir i privatnost, kao i brz pristup moru i svim urbanim sadržajima – idealno za kvalitetan i ud…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller