  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$165,244
;
9
ID: 28458
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

English English
Prodaje se moderan dvosoban stan površine 64,40m², smješten na atraktivnoj lokaciji Starog aerodroma u Podgorici. Stan se nalazi u stambenoj zgradi u izgradnji, sa planiranim završetkom radova do kraja 2025. godine. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, dvije spavaće sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan je opremljen multisplit sistemom grijanja i hlađenja i idealan je za savremeno i udobno porodično stanovanje. Cijena iznosi 2.200 € po m², što ukupno iznosi 140.800 €. Zgrada posjeduje lift, a u blizini se nalaze svi važni sadržaji: škole, vrtići, prodavnice, kafići i javni prevoz.Postoji mogućnost kupovine garažnog mjesta po cijeni od 15.000 eura. Za dodatne informacije i zakazivanje obilaska, slobodno nas kontaktirajte.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$165,244
