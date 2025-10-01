  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,584
;
10
ID: 28243
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 75m2, u naselju Krusevac.Struktur: ulazni hodnik, dnevni boravak, kihinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na petom spatu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U cijenu je uračunato i garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada.Lokacija je odlična – sve je na dohvat ruke: marketi, kafići, restorani, teretane, škole, kao i poslovna zona oko Atlas Centra.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Agence
