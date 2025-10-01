  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
8
ID: 28578
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se dvosoban stan u Staroj Varosi nedaleko od samog Centra grada!Struktura stana: ulazni hodnik, dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatili i terasa iz svake sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Autres complexes
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Afficher tout Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Bar, Monténégro
depuis
$108,820
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
PARK Residence - это новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестиций. Комплекс состоит из 3 блоков: Блок А - состоит из различных типов жилых квартир. Блок В - с 1 по 5 этаж расположен 4-звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Бл…
Agence
Риэлтор без границ
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$211,250
Predstavljamo vam nov, neuseljavan stan vrhunske izrade i dizajna, u jedinstvenom kompleksu koji spaja moderan stil života i sve što vam je potrebno — na dohvat ruke.Stan je ukupne kvadrature 61m2 i nalazi se na 7. Spratu luksuznog kompleksa!Novi lifestyle u najbrže rastućem dijelu grada – i…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
