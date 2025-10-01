  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Dobrota
  4. Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Dobrota, Monténégro
depuis
$938,889
;
9
Laisser une demande
ID: 28555
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Kotor
  • Ville
    Dobrota

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se nevjerovatan i jedinstven Penthouse u Kotoru sa panoramskim trajnim pogledom na more! Jedan od dva jedinstvena Penthausa sa svojim privatnim bazenom na krovu i jos mnogo pojedinosti koje daje ova projekat! Stan ukupne kvadrature 82m2 l, prodaje se potpuno namjesten kao na slikama! Posjeduje svoju privatnu krovnu terasu sa bazenom kao i terasu sa tusem pored bazena. 

Localisation sur la carte

Dobrota, Monténégro
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$160,204
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Complexe résidentiel with a seafront swimming pool in Igalo
Igalo, Monténégro
depuis
$159,375
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$293
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$205,382
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Monténégro
depuis
$938,889
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$103,278
Prodaje se garsonjera od 24m2 u Podgorici, između Autobuske stanice i Gintaša (Mall of Montenegro). Kompletno renovirano i namješteno novim, kvalitetnim, pažljivo biranim namještajem. Uređaji pod garancijom. Odvojena kuhinja, sa ugradnim elementima i granitnim sudoperom. Klimatizovano. Bez d…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$193,646
Na prodaju dvosoban stan – Vezirov most, 72m²   Prodaje se prostran i svijetao dvosoban stan od 72m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Vezirov most. Stan je polunamješten, dobro organizovanog rasporeda i pruža odličan balans udobnosti i funkcionalnosti.   📍 Lokacija Stan se n…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se dvosoban stan u Staroj Varosi nedaleko od samog Centra grada!Struktura stana: ulazni hodnik, dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatili i terasa iz svake sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller