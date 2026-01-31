  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Denjasi Cesminovo

Nouveaux bâtiments à vendre en Denjasi Cesminovo

Denjasi Cesminovo, Monténégro
depuis
$297,069
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Appartements avec vue sur la mer dans un complexe d'élite ferméVente d'appartements avec une chambre séparée dans un complexe privé de classe premium.Parfait pour vivre et investir.✨ À propos du complexe :• Territoire fermé• Parking inclus dans le prix• Salle de gym vue sur le coucher du sol…
