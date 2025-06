Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat

Appartements de luxe avec piscines privées dans un développement exclusif à Tivat.

Ces appartements uniques, conçus pour les acheteurs les plus exigeants, disposent de piscines privées et font partie d'un projet exclusif dans un nouveau quartier de Tivat. C'est la deuxième phase d'un complexe composé de trois sections: maisons de ville, appartements et villas.

Chaque appartement comprend une piscine privée, un espace détente et des places de parking désignées.



Le complexe est situé sur une petite altitude entourée de verdure, à proximité de toutes les infrastructures urbaines. La mer est à seulement 400 mètres. Des fenêtres panoramiques au plafond offrent une vue imprenable sur la mer, les montagnes, Tivat et Porto Montenegro. Une caractéristique du projet est l'inclusion de dressings, de terrasses spacieuses et de piscines privées.



Les appartements sont vendus avec des finitions haut de gamme, en utilisant des matériaux naturels haut de gamme tels que la pierre et le bois. Ils sont équipés de produits sanitaires Villeroy & Boch et d'un système de contrôle climatique Daikin. Les autres caractéristiques comprennent des dressings et des salles de rangement séparés, le chauffage au sol et un système de maison intelligente.



Le projet propose également des maisons de ville, des penthouses et des villas à vendre.



Une société de gestion professionnelle assurera l'entretien 24h/24 du complexe et de son infrastructure, assurant ainsi la sécurité et la vidéosurveillance de haut niveau.