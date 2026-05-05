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Villas avec terrasse à vendre en Malte

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2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Naxxar, Malte
Villa 4 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 000 m²
Maisonette in San Pawl Tat-Targa
$2,43M
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Villa 4 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 4 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 8
Surface 2 371 m²
Nombre d'étages 3
Town House in Sliema
$10,69M
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Malte

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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