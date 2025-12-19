Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Southern Region, Malte

7 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Siggiewi, Malte
Villa 5 chambres
Siggiewi, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Villa de campagne entièrement indépendante sur environ 6 tumoli sur le dessus d'une vallée b…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Gudja, Malte
Villa 4 chambres
Gudja, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Gudja - Villa individuelle avec grand jardin et piscine adapté au développement 1200 m2.Adhé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa dans Hamrun, Malte
Villa
Hamrun, Malte
La villa offre un espace de vie ouvert avec un grand étage au plafond fenêtres avant. Espace…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Villa 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une villa À Birzebbugia mesurant 5 tumoli de terre
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Luqa, Malte
Villa 4 chambres
Luqa, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Villa impeccablement conservée, d'une superficie d'environ 1000m2. L'hébergement se compose …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 4 chambres dans Hamrun, Malte
Villa 4 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une villa très bien entretenue, située dans un quartier résidentiel calme à Blata l-Bajda. L…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

