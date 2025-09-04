Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en South Eastern Region, Malte

Marsascala
Villa 3 chambres dans Marsascala, Malte
Villa 3 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Villa à Kappara Découvrez cette rare opportunité de posséder une villa individuelle sur un …
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Cospicua, Malte
Villa 3 chambres
Cospicua, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
Villa dans Paola, Malte
Villa
Paola, Malte
Nombre de salles de bains 4
Une belle Villa entièrement indépendante ensemble sur 3 Routes Très bien Lit Extra Grandes C…
Prix ​​sur demande
Villa 6 chambres dans Zabbar, Malte
Villa 6 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Une belle ferme de 6 chambres dans ce quartier calme de Zabbar, mais proche de toutes commod…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Marsaxlokk, Malte
Villa 3 chambres
Marsaxlokk, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une villa à Marsaxlokk cette propriété se compose d'une cuisine ouverte / salon / salle à ma…
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Marsaxlokk, Malte
Villa 4 chambres
Marsaxlokk, Malte
Chambres 4
Cette superbe villa de 4 chambres dans le charmant village de Marsaxlokk est l'épitome de la…
Prix ​​sur demande
Villa 5 chambres dans Marsascala, Malte
Villa 5 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
KAPPARA C'est une occasion rare d'acquérir une villa entièrement détachée dans la zone très …
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Marsascala, Malte
Villa 3 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Maison design primée avec des espaces de vie exceptionnels et des vues panoramiques Située …
Prix ​​sur demande
Villa 6 chambres dans Marsascala, Malte
Villa 6 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 6
Découvrez cette superbe villa indépendante d'angle à KAPPARA, méticuleusement terminée aux p…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Marsascala, Malte
Villa 3 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette villa semi-détachée offrant un mélange de caractère et de confort dans une position pr…
Prix ​​sur demande
