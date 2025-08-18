Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Northern Region, Malte

Villa 4 chambres dans Bahar ic Caghaq, Malte
Villa 4 chambres
Bahar ic Caghaq, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Une villa jumelée gracieuse et plutôt élégante dans l'une des zones les plus désirées de Mag…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 5 chambres dans Mosta, Malte
Villa 5 chambres
Mosta, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
La Villa entièrement meublée située à 2 km de la mer est répartie sur deux niveaux d'environ…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 4 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Possibilité d'acquérir une Villa absolument unique, semi-déplacement dans ce qui est probabl…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Villa 3 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Villas à vendre Bidnija Une rare chance de posséder une villa dans l'un des endroits les plu…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une villa entièrement indépendante bénéficiant de belles vues sur la campagne et la mer situ…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nouveauté sur le marché, ce SEMI DETACHED VILLA, situé à deux pas de la plage de St. George.…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 3 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Vue sur la mer FULLY DETACHED VILLA construit dans un terrain massif de 1 Tumolo de Terre (1…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 4 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Située dans le prestigieux domaine de Santa Maria, cette villa entièrement indépendante et e…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Rabat, Malte
Villa 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette villa semi-détachée, située dans le quartier recherché de Tal-Virtù, Rabat, offre un a…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 4 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 4
Une immense villa de 485 m2 située dans cette zone très recherchée de Mellieha Propriété ser…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Villa 3 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Villas à vendre Une rare chance de posséder une villa dans l'un des endroits les plus paisib…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 4 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Un terrain de 1,565 m2 avec permis en main de construire une magnifique villa de luxe entièr…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Rabat, Malte
Villa 4 chambres
Rabat, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 940 m²
Nombre d'étages 3
Villa Détachée avec des Vues Magnifiques Située dans un quartier résidentiel très recherché …
$2,37M
$2,37M
Villa 3 chambres dans Xemxija, Malte
Villa 3 chambres
Xemxija, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une villa sur un million, très lumineuse offrant une vue imprenable sur Xemxija et situé dan…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 4 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 4
Un charmant Bungalow, construit sur une falaise rocheuse solide, avec une vue panoramique ex…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Villa 4 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Bidnija Contemporain Villas de campagne à vendre sous forme de Shell avec vues scéniques Vi…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 1 chambre dans Mellieha, Malte
Villa 1 chambre
Mellieha, Malte
Chambres 1
Une grande villa de 515 m2 située dans cette zone très recherchée de Mellieha Propriété sera…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 5 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 5 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Vous cherchez une maison luxueuse qui a tout ? Ne cherchez pas plus loin que cette superbe p…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 3 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Cette Villa vous offre la possibilité ultime de posséder une tranche de paradis. Nichés dans…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 3 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Située dans le très désirable domaine de Santa Maria, cette villa individuelle exceptionnell…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 4 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
SANTA MARIJA ESTATE - Ces trois villas design semi-détachées sont hautement finies, situées …
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Naxxar, Malte
Villa 3 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Villa semi-détachée vendue en forme de coquille, d'une superficie d'environ 360 m2 dans cett…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 4 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 4
Villa indépendante de luxe nouvellement construite à vendre en forme de coquille comprenant …
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 4 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Présentant un chef-d'œuvre luxueux et contemporain niché dans le cadre pittoresque de Mellie…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 5 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 5 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Une extraordinaire villa entièrement indépendante d'environ 3200 m2, offrant une vue imprena…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Villa 3 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 7 139 m²
Nombre d'étages 1
Bidnija - A fully detached villa in Bidnija set on over 7,000m²s of land with landscaped gar…
$3,28M
$3,28M
Villa 5 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 5 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Une villa exceptionnelle sur un terrain massif dans la zone la plus exclusive de Malte. Cett…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 6 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 6 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
STA MARIJA ESTATE MELLIEHA Belle villa lumineuse et aérée entièrement indépendante construit…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette grande villa, nouvellement construite, entièrement indépendante bénéficiant d'une vue …
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nouveau Shell formulaire Villa dans la partie la plus calme de Madliena situé sur un terrain…
Prix ​​sur demande
Prix ​​sur demande

