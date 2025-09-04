Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en South Eastern Region, Malte

La Valette
16
Paola
9
Zejtun
7
Marsascala
6
76 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Birgu, Malte
Propriété commerciale
Birgu, Malte
Chambres 1
Un restaurant situé au bord de l'eau Birgu disponible à la vente, Espace intérieur environ. …
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 1
Un grand Palazzo d'environ 300m2 dans une zone Prime à La Valette Ce sera sur 5 ou 6 étages …
Prix ​​sur demande
Investissement dans Tarxien, Malte
Investissement
Tarxien, Malte
Chambres 2
Un palais historique au coeur de Hal Tarxien comprenant de quatre sections l'aile gauche jar…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Paola, Malte
Propriété commerciale
Paola, Malte
Chambres 1
Entrepôt / Stockage au sous-sol semi à vendre d'environ 222m2 dans un très bon emplacement à…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Floriana, Malte
Investissement
Floriana, Malte
Chambres 1
Immeuble de bureaux dans une zone de choix à Floriana Prix est pour le bâtiment comme est Un…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Tarxien, Malte
Propriété commerciale
Tarxien, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Worth veiwing car c'est un garage arrière pour trouver où vous pouvez sortir 4 voitures de v…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Zejtun, Malte
Propriété commerciale
Zejtun, Malte
Chambres 1
Cette propriété unique a été utilisée comme une ferme d'animaux ayant 2 chambres et une gran…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Senglea, Malte
Propriété commerciale
Senglea, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Ce bloc d'angle d'investissement unique sur le front de mer de Senglea dispose d'un grand ga…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Tarxien, Malte
Propriété commerciale
Tarxien, Malte
Sous-sol grand garage d'une voiture avec rangement. En franchise
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Marsa, Malte
Propriété commerciale
Marsa, Malte
Chambres 1
Site pour développer showroom/ bureaux/ garages
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Xghajra, Malte
Propriété commerciale
Xghajra, Malte
1 voiture, 2 voitures et 3 garages disponibles dans un nouveau bloc à Xghajra. À remplir sou…
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 1
Un beau Palazzo dans un quartier privilégié de Valletta. La propriété est construite sur qua…
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Boutique unique Hôtel dans la meilleure partie de Valletta la capitale culturelle actuelle d…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Floriana, Malte
Investissement
Floriana, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Situé dans l'un des meilleurs quartiers de Furjana, ce Palazzo vraiment unique a beaucoup de…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Floriana, Malte
Investissement
Floriana, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Un grand Palazzo dans une zone de choix en 25 chambres, idéal pour un hôtel boutique. Permis…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Xghajra, Malte
Propriété commerciale
Xghajra, Malte
Chambres 1
Situé dans Xghajra Semi sous-sol 4 garage voiture + espace voiture à l'avant. Le garage comp…
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Nouveauté sur le marché un grand Palazzo dans une zone de choix en Valette. La propriété se …
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Senglea, Malte
Propriété commerciale
Senglea, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Grand garage de niveau rue avec plafond extra haut (Seafront) , excellent emplacement (idéal…
Prix ​​sur demande
Bureau dans La Valette, Malte
Bureau
La Valette, Malte
Bureau au rez-de-chaussée dans un emplacement privilégié à Valletta composé de la salle de b…
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Situé sur l'une des rues les plus désirables de la capitale est ce non converti, Palazzo, ré…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans La Valette, Malte
Propriété commerciale
La Valette, Malte
Chambres 1
Le garage est un rez-de-chaussée à l'intérieur d'un complexe de garage à utiliser comme gara…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans La Valette, Malte
Propriété commerciale
La Valette, Malte
Chambres 1
BARGAIN - VALLETTA Office/Shop au rez-de-chaussée, situé dans une partie très occupée de not…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Senglea, Malte
Propriété commerciale
Senglea, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Une petite boutique à Senglea.•Mesurant 9,5pi de largeur sur 22pi de profondeur, situé dans …
Prix ​​sur demande
Investissement dans Zejtun, Malte
Investissement
Zejtun, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Palazzino unique dans une zone UCA à Zejtun. Avec une empreinte de 200 m2, et un total d'env…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Marsa, Malte
Propriété commerciale
Marsa, Malte
Chambres 1
Site à des fins commerciales à développer. Le site est environ 5177m2 (en fait, il est légèr…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Paola, Malte
Propriété commerciale
Paola, Malte
Chambres 1
Garage à vendre au cœur de Paola, à cinq minutes de l'église et de tous les commerces. Le ga…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Paola, Malte
Propriété commerciale
Paola, Malte
Nombre de salles de bains 1
À vendre à Paola•Un nouveau développement est maintenant disponible, avec une zone commercia…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Tarxien, Malte
Propriété commerciale
Tarxien, Malte
Un garage 1 voiture niveau rue à Tarxien, il est vendu en toute propriété
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Fgura, Malte
Propriété commerciale
Fgura, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Locaux commerciaux d'environ 250m2 hautement visibles au commerce de passage comprenant bure…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Senglea, Malte
Investissement
Senglea, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Découvrez le charme de cet extraordinaire Palazzino de trois étages, situé dans l'un des qua…
Prix ​​sur demande
