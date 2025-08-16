Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Zabbar, Malte

Propriété commerciale dans Zabbar, Malte
Propriété commerciale
Zabbar, Malte
Zabbar semi sous-sol garage 2 voitures avec porte installée
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Zabbar, Malte
Propriété commerciale
Zabbar, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Grand garage / boutique niveau rue taille plus de 4 voitures et a la même taille basment sou…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Zabbar, Malte
Investissement
Zabbar, Malte
Chambres 1
Un Palazzo historique à Zabbar avec plusieurs chambres entourent une cour Majestique La part…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Zabbar, Malte
Propriété commerciale
Zabbar, Malte
Disponible à l'achat est un spacieux garage de 12 voitures, parfait pour les amateurs de voi…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Zabbar, Malte
Propriété commerciale
Zabbar, Malte
Chambres 1
Un choix de 5 garages semi-sous-sol, à partir de 20 000 €. Date d'achèvement Décembre 2021
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Zabbar, Malte
Propriété commerciale
Zabbar, Malte
"Découvrez ces garages situés dans un emplacement central de choix qui offre l'équilibre par…
Prix ​​sur demande
