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Immobilier commercial en Paola, Malte

12 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Paola, Malte
Propriété commerciale
Paola, Malte
Chambres 2
Un appartement de deux chambres et Penthouse (son espace aérien) à Paola. La propriété est c…
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Propriété commerciale
Paola, Malte
Dernières GARAGES Développement Paola disponible Une sélection limitée de garages au sous-s…
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Paola, Malte
Un showroom orienté sud avec entreposage intégré, de plus de 2000 m2, est disponible à la ve…
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Paola, Malte
Garage de plain-pied de 110m2. Convient à 6 voitures moyennes, espace pour la salle de bains…
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Paola, Malte
Chambres 1
Complexe showroom / Office Block se compose de quatre étages et deux étages intermédiaires; …
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Paola, Malte
Chambres 1
Un coin fini Showroom dans un emplacement privilégié à Paola Propriété est situé sur 4 étage…
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Paola, Malte
Garage 2 voitures au sous-sol. Suspension libre, coquille, vendue sur plan et sera prête d'i…
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Paola, Malte
Nombre de salles de bains 1
À vendre à Paola•Un nouveau développement est maintenant disponible, avec une zone commercia…
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Paola, Malte
Chambres 1
Un local commercial de 3 étages dans un quartier artériel à Paola
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Paola, Malte
Chambres 1
Entrepôt / Stockage au sous-sol semi à vendre d'environ 222m2 dans un très bon emplacement à…
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Paola, Malte
Chambres 1
Garage à vendre au cœur de Paola, à cinq minutes de l'église et de tous les commerces. Le ga…
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Paola, Malte
Chambres 1
Un magasin de quatre étages (68 m2 par étage), au coeur de Paola, Premise est entièrement éq…
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