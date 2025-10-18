Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Fgura, Malte

5 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Fgura, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Au niveau de la rue très grand garage avec plafond extra haut, plus un sous-sol complet sous…
Propriété commerciale dans Fgura, Malte
Chambres 1
Un grand magasin dans un emplacement privilégié à Fgura. Bonne clientèle toute l'année
Propriété commerciale dans Fgura, Malte
Shop for sale or rent in Fgura with excellent passing trade exposure. Ideal for retail, offi…
Propriété commerciale dans Fgura, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Locaux commerciaux d'environ 250m2 hautement visibles au commerce de passage comprenant bure…
Propriété commerciale dans Fgura, Malte
Nombre de salles de bains 4
Ne manquez pas l'occasion de posséder cette propriété commerciale spectaculaire à vendre! Ce…
