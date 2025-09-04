Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétés d'investissement à vendre en South Eastern Region, Malte

20 propriétés total trouvé
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 1
Un grand Palazzo d'environ 300m2 dans une zone Prime à La Valette Ce sera sur 5 ou 6 étages …
Prix ​​sur demande
Investissement dans Tarxien, Malte
Investissement
Tarxien, Malte
Chambres 2
Un palais historique au coeur de Hal Tarxien comprenant de quatre sections l'aile gauche jar…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Floriana, Malte
Investissement
Floriana, Malte
Chambres 1
Immeuble de bureaux dans une zone de choix à Floriana Prix est pour le bâtiment comme est Un…
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 1
Un beau Palazzo dans un quartier privilégié de Valletta. La propriété est construite sur qua…
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Boutique unique Hôtel dans la meilleure partie de Valletta la capitale culturelle actuelle d…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Floriana, Malte
Investissement
Floriana, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Situé dans l'un des meilleurs quartiers de Furjana, ce Palazzo vraiment unique a beaucoup de…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Floriana, Malte
Investissement
Floriana, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Un grand Palazzo dans une zone de choix en 25 chambres, idéal pour un hôtel boutique. Permis…
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Nouveauté sur le marché un grand Palazzo dans une zone de choix en Valette. La propriété se …
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Situé sur l'une des rues les plus désirables de la capitale est ce non converti, Palazzo, ré…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Zejtun, Malte
Investissement
Zejtun, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Palazzino unique dans une zone UCA à Zejtun. Avec une empreinte de 200 m2, et un total d'env…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Senglea, Malte
Investissement
Senglea, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Découvrez le charme de cet extraordinaire Palazzino de trois étages, situé dans l'un des qua…
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 1
Un coin Palazzino dans l'un des meilleurs quartiers de la Valette. Plus de 600m2 sur 3 étage…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Floriana, Malte
Investissement
Floriana, Malte
Chambres 1
PALAZZO situé dans ce village prestigieux de Floriana, à deux pas de la capitale de la Valet…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Zejtun, Malte
Investissement
Zejtun, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Situé au cœur du village pittoresque de Zejtun, ce Palazzo à double face du XVIIe siècle ent…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Zabbar, Malte
Investissement
Zabbar, Malte
Chambres 1
Un Palazzo historique à Zabbar avec plusieurs chambres entourent une cour Majestique La part…
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Un Palazzo non converti de 518m2 au coeur de la Valette. Premier emplacement. Idéal pour un …
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Situé dans l'un des meilleurs quartiers de Valletta, ce Palazzo vraiment unique a beaucoup d…
Prix ​​sur demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Palazzo non converti situé bang dans le centre de la partie commerciale du centre de la Vale…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Cospicua, Malte
Investissement
Cospicua, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Un Palazzo extraordinaire restauré aux normes les plus élevées avec de vastes espaces divert…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Birgu, Malte
Investissement
Birgu, Malte
Chambres 1
Un beau palazzo à Birgu ayant diverses caractéristiques authentiques et diverses possibilité…
Prix ​​sur demande
