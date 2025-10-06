Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Senglea
  4. Commercial

Immobilier commercial en Senglea, Malte

4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Senglea, Malte
Propriété commerciale
Senglea, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Ce bloc d'angle d'investissement unique sur le front de mer de Senglea dispose d'un grand ga…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans Senglea, Malte
Investissement
Senglea, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Découvrez le charme de cet extraordinaire Palazzino de trois étages, situé dans l'un des qua…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Senglea, Malte
Propriété commerciale
Senglea, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Une petite boutique à Senglea.Mesurant 9,5pi de largeur sur 22pi de profondeur, situé dans u…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Haya PropertyHaya Property
Propriété commerciale dans Senglea, Malte
Propriété commerciale
Senglea, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Grand garage de niveau rue avec plafond extra haut (Seafront) , excellent emplacement (idéal…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller